Eskişehir'de Pencere Düşmesi: Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Pencere Düşmesi: Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir\'de Pencere Düşmesi: Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir apartmanın penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Eskişehir'de üç katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camında otururken yere düşerak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinde oturduğu sırada dengesini kaybeden 15 yaşlarındaki bir çocuk, henüz bilinmeyen bir sebeple arka bahçeye düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki komşular durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Pencere Düşmesi: Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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