Eskişehir'de PİTS 11 Kasım 2026'dan itibaren ikinci sıra park ihlalini denetleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de PİTS 11 Kasım 2026'dan itibaren ikinci sıra park ihlalini denetleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'de 11 Kasım 2026'dan itibaren Cengiz Topel, Sakarya-1, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Nilüfer ve Birlik caddelerinde PİTS ikinci sıra park ihlallerini denetleyecek. İhlalde bulunan araçların plakalarına Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.

11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, Cengiz Topel, Sakarya-1, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Nilüfer ve Birlik caddeleri üzerinde bulunan PİTS kameraları aracılığıyla ikinci sıra park ihlalleri denetlenecek. İhlalde bulunduğu tespit edilen araçların tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, "Unutmayalım; ikinci sıra park, yalnızca trafik akışını değil, trafikteki herkesin güvenliğini de tehlikeye atar." denildi

Kaynak: İHA
Mahmut PehlivanYerel HaberlerEskişehirOtomobil3. SayfaSakaryaTrafikUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı Sonrası korkunç Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de PİTS 11 Kasım 2026'dan itibaren ikinci sıra park ihlalini denetleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android