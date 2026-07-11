Eskişehir'de Plakasız Motosiklet Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Plakasız Motosiklet Cezası

Eskişehir\'de Plakasız Motosiklet Cezası
11.07.2026 09:55
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Polis, plakasız ve kasksız elektrikli motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza kesip ehliyetine el koydu.

Eskişehir'de eşine ait elektrikli motosikleti plakasız ve kasksız şekilde kullanan şahsa polis ekiplerince işlem uygulandı. Aracı bağlanan, ehliyetine el konan ve 46 bin TL ceza yazılan sürücü, denetime girdiği caddeden taksi ile gitmek zorunda kaldı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde dün motosiklet ve elektrikli motosikletlere yönelik polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Denetimde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı, araçlarının ise eksiklikleri olup olmadığı kontrol edildi. İhlal yapan ve eksikleri bulunan sürücülere ilgili maddelerden işlem uygulandı.

"Bilseydim kaçardım, ben yine araba süreceğim ki abi"

Plaka takmadığı elektrikli motosikleti ile denetime giren kasksız sürücü Ümit Ç. (27), trafik ekiplerince fark edildi. Ekiplerce durdurulan Ümit Ç.'nin eşine ait olduğu tespit edilen motosiklet bir aylığına bağlanırken, şahsın ehliyetine bir ay el konuldu ve 46 bin TL ceza yazıldı. Şok ve öfke yaşayan Ümit Ç., "Ben alkollü yakalanmadım, bir şey yapmadım. Çoğu elektriklinin zaten plakası yok. Çoluk çocuk sürüyor bunu abi ya. Hadi motosikleti götürüyorsun, ehliyeti niye alıyorsun? Ben yine araba süreceğim ki abi. Bilseydim kaçardım. Motosiklet zaten 30 bin TL. Vallahi şimdi kırdıracaksın, döktüreceksin bana" dedi.

"Trafiğe çıkıyorsan bunları bileceksin"

Ümit Ç.'ye durumu izah eden trafik polisi ise, "Plakasızlık kanununda, bir ay araç bağlanır, bir ay ehliyetine el konulur. Senin yaptığın tescilli aracı plakasız kullanmak. Trafiğe çıkıyorsan bunları bileceksin. Tescil almayanı bağlıyoruz, böyle alıp takmayanı bağlıyoruz. Bir de ehliyetsiz sürersen 200 bin TL cezası var. Yani ehliyetin içerideyken bir daha yakalandığında 200 bin TL cezası var" ifadelerini kullandı.

Motosikletle girdiği caddeden taksi ile çıktı

Yaşadığı şok ve öfkenin ardından durumu kabullenmek zorunda kalan Ümit Ç., sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili trafik polisinden bilgi aldı. Bağlanan motosikletinin bagajındaki eşyalarınu toplayan Ümit Ç., denetimin yapıldığı noktanın birkaç adım ötesinde bulunan taksiye binerek yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Plakasız Motosiklet Cezası - Son Dakika

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