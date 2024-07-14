Eskişehir'de Polis Ekipleri Çocukları Ziyaret Etti

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Eskişehir'de polis ekiplerince, 0-6 yaş çocuk ilk kabul merkezinde bulunan çocukların varsa içlerindeki polis korkularını yenmeleri amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Temmuz Cuma günü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı 0-6 yaş çocuk ilk kabul merkezine ziyarette bulundu. Ziyarette, varsa çocukların içlerindeki polis korkularını yenmelerini sağlayarak onlara rol model olmak ve polis sevgisi kazandırmak amaçlandı. Ekipler, ziyaret sırasında çocuklarla oyunlar oynayıp onlara küçük hediyeler sunarken, kurum çalışanlarına İl Emniyet Müdürü'nün ve Emniyet Teşkilatı'nın selamlarını iletti. - ESKİŞEHİR