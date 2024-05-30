Eskişehir'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ederek Mahalle Sorunlarını İstişare Etti - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ederek Mahalle Sorunlarını İstişare Etti

Eskişehir\'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ederek Mahalle Sorunlarını İstişare Etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla muhtarları ziyaret ediyor. Ziyaretlerde mahallelerdeki eksiklikler ve sorunlar ile ilgili istişareler yapılıyor ve gerekli çalışmaların yapılması için kurumlarla koordinasyon sağlanıyor. Ziyaretlerin periyodik olarak devam edeceği belirtiliyor.

30.05.2024 16:16
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Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişareler yaptı.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Suçla mücadele çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katılımının esas olduğu, dolayısıyla her kurumun, her sivil toplum örgütünün ve her bireyin aktif olarak suç önleme faaliyetlerine destek vermesi maksadıyla Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ile muhtarlar haftada en az 1 defa ziyaret ediliyor. Böylelikle ekipler mahallelerde bulunan eksiklik, aksaklık ve sorunlarla ile ilgili istişareler yaparken, kurum/kuruluş ve birimlerle koordineli bir şekilde gerekli çalışmaların yapılması sağlanıyor. Bu çerçevede de, geçtiğimiz gün Tepebaşı Muhtarlar Dernek Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı, Emek, Şarhöyük ile Fevzi Çakmak mahalle muhtarları ziyaret edilerek İl Emniyet Müdürü'nün selamları iletildi. Yetkililer, ziyaretlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ederek Mahalle Sorunlarını İstişare Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ederek Mahalle Sorunlarını İstişare Etti - Son Dakika
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