Eskişehir\'de Polis Memuru Selçuk Önger\'in Cenazesi

Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Polis Memuru Selçuk Önger, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze töreni, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, cenazeye katılarak merhumun acılı ailesine başsağlığı diledi. Selçuk Önger'in Türk bayrağına sarılı tabutunu meslektaşları omuzlarında taşıdı. Önger'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. - ESKİŞEHİR
