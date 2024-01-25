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Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanunlar çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 bıçak, 3 muşta ve 165 fişek ele geçirdi. Bu operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir\'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
25.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:36
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Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ele geçirirken, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17-24 Kasım 2023 tarihleri arasında ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki ilgili kanun çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 bıçak, 3 muşta ve 165 fişek ele geçirildi. Toplam 24 şüpheliye ise işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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