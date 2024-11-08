Eskişehir\'de Restoranda Yangın

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Eskişehir'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekilerin söndürme çabaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredeki çok sayıda vatandaş ve esnaf, yangını söndürebilmek için seferber oldu. Ellerine geçen yangın tüpleri ile yangının büyümesini engellemeye çalışanların çabası, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken restoranda maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR