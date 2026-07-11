Eskişehir'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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Eskişehir'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Eskişehir\'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun\'da son yolculuğuna uğurlanacak
11.07.2026 16:13
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Eskişehir'de akli dengesi bozuk bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Demirbaş, yarın Samsun'da toprağa verilecek.

Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş'ın (45) yarın memleketi Samsun'da toprağa verileceği açıklandı.

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Demirbaş'ın 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yaptığı öğrenildi. Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, yarın Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarmamız Samsun Termeli hemşehrimiz Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 45 yaşındaki aziz şehidimiz, evli ve iki çocuk babasıdır. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun" denildi.

Açıklamada, şehit Mehmet Demirbaş'ın cenaze töreni programının netleşmesinin ardından ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

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