Eskişehir'de Servis Minibüsüne Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Servis Minibüsüne Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir\'de Servis Minibüsüne Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, servis minibüsüne yandan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.05.2024 15:04
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Eskişehir'de servis minibüsüne yandan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kolej Sokak'tan çıkan Halil Ç. idaresindeki 26 S 1267 plakalı servis minibüsüne, İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Burak Can T. (18) idaresindeki 26 AIT 935 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak Can T. ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Can S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Servis Minibüsüne Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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