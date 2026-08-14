Eskişehir'de Ses Üstü Uçuş Uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ses Üstü Uçuş Uyarısı

Eskişehir\'de Ses Üstü Uçuş Uyarısı
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Eskişehir Valiliği, ses üstü test uçuşları nedeniyle yüksek gürültü olabileceğini bildirdi.

Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün icra edilecek ses üstü test uçuşları nedeniyle şehir genelinde yüksek gürültü duyulabileceğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Eskişehir Valiliği, kent genelinde yaşanabilecek yüksek ses ve gürültüye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Yayımlanan duyuruda, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün 10.00 - 17.00 saatleri arasında ses üstü (süpersonik) test uçuşlarının gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, uçuşlar sırasında oluşabilecek patlama benzeri yüksek seslerin uçaktan kaynaklı doğal bir durum (sonik patlama) olduğu belirtilerek, vatandaşların tedirgin olmaması istendi.

Valilik Açıklaması tamamı ise şöyle;

"1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 14 Ağustos 2026 Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü uçuş icra edileceğinden yüksek ses duyulabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Eskişehir, 3. Sayfa, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Ses Üstü Uçuş Uyarısı - Son Dakika

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