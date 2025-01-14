Eskişehir\'de Seyyar Esnaf Soğuktan Kapatıyor

3.Sayfa

Eskişehir'de seyyar olarak hizmet veren çok sayıda esnaf, soğuk hava şartları nedeniyle kepenk kapattı.

Kent genelinde soğuk hava şartlarının ve yağmur yağışının hakim olduğu şu günler, seyyar esnafı zor durumda bırakıyor. Özellikle cadde ve sokakların belirli noktalarında seyyar olarak hizmet veren esnaf, soğuk hava karşısında çözümü kepenk kapatmakta buldu. Sifon limonata ve simit tezgahları, kepenkleri kapalı şekilde hava şartlarının düzelmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR