Eskişehir'de fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi - Son Dakika
Eskişehir'de fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi

08.01.2026 12:40  Güncelleme: 12:43
Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, ağaç devrilmelerine neden oldu. Olaylar sonucu tramvay seferleri aksadı ve park halindeki bir otomobile maddi hasar oluştu. Çevre sakinleri, tehlikeli olduğunu belirttikleri ağaçların yıllardır kaldırılmadığını ifade etti.

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sonucunda gerçekleşen ağaç devrilmesi olayları kent yaşamını olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına sebebiyle, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında bir çam ağacı park halindeki otomobilin ve tramvay yolunun üzerine devrildi. Yaşanan olay sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, tramvay seferleri aksadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ağaç kaldırılırken, yolda temizlik çalışması yapıldı. Ağacın raylardan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Çevre sakinleri, bir yayanın ağacın üzerine devrilmesinden son anda kurtulduğunu iddia etti.

"Bu ağaçların tehlikeli olduğu senelerdir biliniyor"

Bulvar üzerinde esnaflık yapan geç Hatice Yumuk, "Ağaç park halindeki arabanın üzerine devrildi. Defalarca istememize rağmen bu ağaçlar kaldırılmadı ve bir vatandaş, üzerine ağaç devrilmesinden son anda kurtuldu. Bu ağaçların tehlikeli olduğu senelerdir biliniyor ama hiçbir önlem alınmıyor, sadece budama yapılıyor. Bugün de hava rüzgarlı olduğu için böyle bir olay yaşadık" dedi.

"Allah'tan gelen bir şey"

Çevre sakinlerinden 80 yaşındaki Mustafa Açar ise, "Rüzgardan ağaç sökülmüş, yerinden çıkmış. O da tramvay yoluna düştü. Şimdi o ağacı alıp götürüyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey" dedi.

Öte yandan, yine Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Seda Sokak'ta da aynı saatlerde bir ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

