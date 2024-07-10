Eskişehir'de Silahlı Çatışma Sonucu Baba ve Oğluna Müebbet Hapis Cezası

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Eskişehir'de çıkan silahlı çatışma sonucu 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever'in ölümüyle ilgili yargılanan baba ve oğlu hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Cezalar, 'Haksız tahrik' ve 'Takdiri indirim' kararları ile 10'ar yıla düşürüldü.

Şeker Mahallesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde 4 Ekim 2023'te meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıslar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever hayatını kaybederken silahlı çatışma yaşadığı Hüseyin T. ile oğlu Süleyman Tuğrul T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hüseyin T. ve oğlu Süleyman Tuğrul T. hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Hüseyin Yurdusever'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Kendimi ve oğlumu savunmak için ateş ettim"

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan Hüseyin T., "Ben maktule hiçbir fiziki müdahalede bulunmadım. Tarlalarıma giderken yanımda silah bulunduruyordum. Silahlar traktörde kalmıştı. Oğlumdan bu sebeple silahları istedim. Olay günü maktul benim arkam dönükken bana ateş etti, bacağıma 10 tane mermi isabet etti. Oğluma da ateş etti. Kendimi ve oğlumu savunmak için ateş ettim. Suçsuzum, kim olsaydı aynısını yapardı. Ölmeseydi iyiydi, ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendimi ve çocuğumu korumak istedim. Pişmanım" dedi.

"Babamın vurulduğunu görünce ve bana da 2 mermi isabet edince savunmak için ateş ettim"

Son sözü sorulan Süleyman Tuğrul T. ise "Ben babamın vurulduğunu görünce ve bana da 2 mermi isabet edince savunmak için ateş ettim. Karşı taraf ateş etmeyi bırakınca ben de ateşi kestim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ile oğlu Süleyman Tuğrul T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına karar verdi. Uygulanan 'Haksız tahrik' indirimiyle müebbet hapis cezalarının 12'şer yıla, 'Takdiri indirim' ile de 10'ar yıla düşürülmesine karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi. - ESKİŞEHİR