Eskişehir\'de Sokak Yangını Paniğe Sebep Oldu

Eskişehir'de sokakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Orhangazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki çocukların oyunu sonrası çıkan yangında alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük paniğe kapıldı. - ESKİŞEHİR