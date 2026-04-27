ESKİ arıtma tesisinde yangın paniği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Su Arıtma Tesisleri'nin elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Alpu yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su arıtma tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste siloların yanındaki bina içerisindeki elektrik panolarından dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen veya yaralanan olmaması ise sevindirdi. - ESKİŞEHİR