Su kanalına düşen yavru köpek itfaiye arasından kurtarıldı

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde su kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde bulunan Nasrettin Hoca Parkı'ndaki su kanalına düşen yavru köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ihbar etti. Olay yerine hızla intikal eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, kanala inildi. Mansur kaldığı yerden kısa sürede kurtarılan yavru köpek Sağlık kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR