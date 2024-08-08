Eskişehir\'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran kahraman hayatını kaybetti

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Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 4 çocuk babası 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta meydana gelen olayda, 9 yaşında İ.M.E. sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık, yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan Bağrıaçık, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İz Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince yapılan 3 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 500 metre ilerde bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan İrfan Bağrıaçık, Yeşiltepe Meydan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı'na defnedildi.

"Bir canı kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir"

İrfan Bağrıaçık'ın cenaze namazını kıldıran cami imamı, helallik almadan önce okuduğu ayetin ardından yaptığı konuşmada, "Bir canı kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. İrfan Bağrıaçık ağabeyimiz, dün suda bir çocuğun hayatını kurtarmak için hayatını feda etmiş oldu. Öyle zannediyorum ki bir hayatı kurtarmak için canını feda ettiğinden dolayı bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi sevap yazılır diye ümit ediyorum" dedi.

KOAH ve kalp hastalığı ile mücadele ediyordu

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın uzun zamandır KOAH ve kalp rahatsızlığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta torununun sünnet düğününü yapmış

Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E.'yi kurtardıktan sonra hayatını kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın 4 çocuğunun ve 8 torunun olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta torunu için sünnet düğünü yaptığı öğrenilen İrfan Bağrıaçık'ın ölümü, yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu. - ESKİŞEHİR