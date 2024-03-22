Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtan 1 kurusıkı tabanca ve 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Eskişehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Durdurulan araç içerisindeki 2 şüpheliden; 1 kurusıkı tabanca ve 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Şüpheli Araçta Kurusıkı Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalşığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
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