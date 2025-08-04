Eskişehir\'de Şüpheli Ölüm: Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Eskişehir'de evinde cansız bedenine ulaşılan yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı Kale Apartmanı'nın 4'üncü katında bulunan 26'ncı dairede yaşayan H.K. isimli yaşlı erkek şahıstan yakınları haber alamadı. Durumdan endişelenerek eve giden ve anahtar ile kapıyı açan aile yakınları, H.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Konu, 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibi tarafından yapılan inceleme sonucunda, şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Şahısla aynı apartmanda yaşayan bir komşusu, H.K.'nın eşinin ise birkaç sene önce vefat ettiğini belirten apartman sakini, şahsın yalnız yaşadığını ifade etti. H.K.'yı son olarak cuma günü gördüğünü anlatan komşu, son dönemlerde onun oldukça zayıfladığını dile getirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR