Eskişehir'de Taksi Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Taksi Kazası: İki Yaralı

Eskişehir\'de Taksi Kazası: İki Yaralı
18.06.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de virajı alamayan taksi ters döndü, iki yolcu yaralandı, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Eskişehir'de bulvar üzerinde virajı alamayarak ters dönen ticari takside bulunan iki yolcu yaralandı, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, volkan O. idaresindeki 26 T 0134 plakalı ticari araç, iki yolcusuyla birlikte bahse konu bulvarda ilerlediği esnada virajı alamayarak savrulmaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi savrulduktan sonra ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu konumunda bulunan N.K. isimli kadın ile oğlu O.Y. isimli erkek yolcu yaralı çıkarılarak ilk müdahalelerin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Kaldırıldı. Kazaya sıyrıklarla atlatan sürücü Volkan O. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Taksi Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:23
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 01:11:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Taksi Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.