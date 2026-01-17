Sivrihisar Tarihi Ermeni Kilisesi önündeki tarihi ağaç ateşe verildi - Son Dakika
Sivrihisar Tarihi Ermeni Kilisesi önündeki tarihi ağaç ateşe verildi

17.01.2026 11:28  Güncelleme: 11:30
Eskişehir Sivrihisar'da tarihi Ermeni Kilisesi önündeki ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Belediye Başkanı Dökmeci, saldırıyı kınayarak sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Eskişehir'de Sivrihisar Tarihi Ermeni Kilisesi önündeki ağaç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kilisenin önünde bulunan tarihi ağaç tahrip edilerek ateşe verildi. Çıkan yangın kısa sürede fark edilerek bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olay hem vatandaşları hem de yetkilileri derinden üzdü.

"Sürecin bizzat takipçisi olacağım"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Tarihi ve kültürel değerlere yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınayan Başkan Dökmeci, "Gözümüzden sakındığımız, ortak kültür mirasımız olan tarihi değerlerimize ve doğamıza yönelik bu kabul edilemez eylem hepimizi derinden üzmüştür. Bu olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli resmi işlemler başlatılmış olup, sürecin bizzat takipçisi olacağım. Sivrihisar'ımızın tarihine, kültürüne ve birlikte yaşama anlayışına zarar vermeye çalışan hiçbir davranışa asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Eskişehir, Güvenlik, Belediye, İtfaiye, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

