Eskişehir\'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçaklığının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 301 adet sikke, 25 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 15 adet fişek ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR