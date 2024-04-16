Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Afyonkarahisar'dan Mahmudiye ilçesine gelerek müşteri aradığı belirlenen tarihi eser kaçakçısı yakalanırken, şahsın üzerindeki ve aracındaki eserler muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Afyonkarahisar'daki şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ve Mahmudiye İlçesi'ne geleceğinin öğrenilmesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Mahmudiye İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta ve şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli heykeller ele geçirildi, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR