Eskişehir\'de Tarım Arazilerini Kül Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan ve tarım arazisi ile ormanlık alanın da içinde bulunduğu 2 bin dekarlık alanın kül olmasına sebep olan yangın kontrol altına alındı.

Beylikova ilçesine bağlı Okçu ve Kızılcaören mahalleleri kırsalında, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yaklaşık 2 bin dekar alanın zarar gördüğü yangında, buğday ekili tarım arazileri, mera alanları ve ormanlık bölgeler alevlere teslim oldu. Yangına; Mihalıççık ve Çatacık Orman İşletme Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Beylikova Belediyesi ve bölge halkı koordineli şekilde müdahale etti. Ayrıca iki yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağladı. Yoğun çabaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da doğrudan etkilenen vatandaş bulunmadı.

"Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum"

Yangın söndürme çalışmalarında sahada aktif görev alan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, yangın kontrol altına alınana dek ekiplerle birlikte olay yerinde müdahale etti. Başkan Karabacak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yangının ilk anından itibaren sahadaydık. Kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla büyük bir dayanışma örneği göstererek daha büyük bir felaketin önüne geçtik. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Yangınla mücadele sürecine aktif olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da koordinasyonu bizzat yerinde yönetti ve sahadaki ekiplerle birlikte süreci takip etti.

Beylikova Belediyesi, yangının neden olduğu zararın tespit edilmesi ve alanın yeniden iyileştirilmesi konusunda ilgili kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları sürdüreceğini aktardı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR