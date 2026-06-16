Eskişehir'de Tarla Uçuşu: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarla Uçuşu: 2 Yaralı

Eskişehir\'de Tarla Uçuşu: 2 Yaralı
16.06.2026 10:21
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Eskişehir'de kontrolden çıkan araç pancar tarlasına crash yaptı, 2 kişi yaralandı ama facia önlendi.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ve pancar tarlasına uçan araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, mevsimlik işçilerin mesaisinden önce gerçekleşen kazada facia ucuz atlatıldı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih Mehmet Ö. (37) idaresindeki 26 VA 292 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple çevreyolunun Şeker mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, takla aşarak yol kenarındaki pancar tarlasına uçtu. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Mehmet Ö. ve yolcu 40 yaşındaki Özlem D. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan tarlada mevsimlik işçilerin mesaisinden önce gerçekleşen kazada olası facia ucuz atlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Tarla Uçuşu: 2 Yaralı - Son Dakika

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