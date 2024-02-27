Eskişehir'de Tavuk Ürünleri Satılan İşyerinde Patlama - Son Dakika
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Eskişehir'de Tavuk Ürünleri Satılan İşyerinde Patlama

Eskişehir\'de Tavuk Ürünleri Satılan İşyerinde Patlama

Eskişehir'de tavuk ürünleri satan bir işyerinde doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi. Patlamada işletmede büyük maddi hasar oluşurken, 2 otomobilde küçük çaplı hasarlar meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

27.02.2024 11:06
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Eskişehir'de tavuk ürünleri satan bir işyerinde doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.

Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan tavuk ürünlerinin satıldığı işletmede bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Doğalgaz nedeniyle olduğu düşünülen patlamada, işletmede büyük maddi hasar meydana geldi. İşletmenin önünde bulunan 2 otomobilde de küçük çaplı hasarlar oluşurken, olay yerine polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Patlamada savrulan camlardan dolayı 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, işletme yetkilisi gazetecilere tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Tavuk Ürünleri Satılan İşyerinde Patlama - Son Dakika
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