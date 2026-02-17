Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu

17.02.2026 10:01
Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 kişi yakalandı, ele geçirilenler arasında senetler ve 11.200 USD var.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi yakalanırken, yapılan aramalarda miktar kısmı boş imzalı senetler ve 11 bin 200 Amerikan doları ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıcakaya ilçesinde şüpheli bir şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı tesbit edildi. Şüphelinin Tepebaşı ilçesinde bulunan ikamet adresinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 adet isme yazılmış, imzalı, miktar kısmı boş bırakılmış senet ve 11 bin 200 Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

