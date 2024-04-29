Eskişehir'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ve mağduriyet oluşturduğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise senetler, havalı tabanca ve cep telefonları ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tefecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 15:13
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Eskişehir'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ve mağduriyet oluşturduğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir'de kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını aldıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet isme yazılmış senet, 1 adet havalı tabanca, 3 adet cep telefonu ele geçiridi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tefecilik' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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