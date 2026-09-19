Eskişehir'de TEİAŞ hattında bakım yapan işçi elektriğe kapılarak ağır yaralandı

Eskişehir'de bakım çalışması yapılan yüksek gerilim hattında elektriğe kapılarak aşağı düşen ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) hatlarının bulunduğu bölgede bakım çalışması yapan Yasin K. (47) isimli işçi, elektriğe kapılarak yaklaşık 5 yükseklikte aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olduğu belirtile işçinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.