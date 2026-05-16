Eskişehir'de Ters Yolda Kaza: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de ters yönde seyreden aracın ezdiği genç kadın son yolculuğuna uğurlanırken, sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelmişti. Emine A. (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters istikamette hızlıca ilerleyerek caddeyi aştıktan sonra Şirinyer Sokak'ın kaldırımında bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'u (35) ezmişti. Kurtulmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Genç kadın toprağa verildi
Gökçe Kurtulmuş'un cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü. Genç kadının kederli ailesi cenaze töreninde gözyaşı döktü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Emine A. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
