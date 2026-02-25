Eskişehir'de Tır Dorsesine Panelvan Araç Saplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Tır Dorsesine Panelvan Araç Saplandı

Eskişehir\'de Tır Dorsesine Panelvan Araç Saplandı
25.02.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan panelvan araçta 2 kişi ağır yaralandı. İnceleme sürüyor.

Eskişehir'de panelvan aracın park halindeki tır dorsine saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı panelvan araç, park halinde bulunan ve sürücüsü Y.A.'nın içerisinde uyuduğu 26 AGP 192 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta dorsenin arka bölümüne ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan Şefik M. ile yolcu konumunda bulunan Dursun G. isimli kadını çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Şefik M.'nin durumunun kısmen ağır olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Eskişehir, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Tır Dorsesine Panelvan Araç Saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: İnanılmaz Galatasaray üçüncü golü de yedi
Canlı anlatım: İnanılmaz! Galatasaray üçüncü golü de yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 00:53:10. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Tır Dorsesine Panelvan Araç Saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.