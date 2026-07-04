Eskişehir'de Tofaş Otomobili Alev Aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tofaş Otomobili Alev Aldı

Eskişehir\'de Tofaş Otomobili Alev Aldı
04.07.2026 15:51
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Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de köprünün üzerinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi D200 karayolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Köprü üzerinde giderken durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Tofaş Otomobili Alev Aldı - Son Dakika

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