Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Devam Ediyor

Eskişehir\'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Devam Ediyor

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılmasının önlenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca vatandaşlara silah kullanımıyla ilgili kanuni yasaklar ve cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapılarak, düğün sahiplerinin davetlileri uyarıması ve olumsuz durumların bildirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

09.07.2024 15:28
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Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirmek açısından faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Polis ekiplerince bu kapsamda düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen yaralanma ve ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları; Muttalip Emirler Mahallesi Uyar Sokak üzerinde yaşanan yorgun mermi düşmesi sonucu bir çocuğun yaralanması ile neticelenen olayda çocuğun babası ile görüşerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Muttalip Orta, Koyunlar ve Emirler mahalle muhtarlıkları, umuma açık yerler, camiler, cami dernekleri ve kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ziyaret edilerek burada bulunan vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları sırasında; ruhsatlı dahi olsa silah ve tüfekle meskun mahalde ateş etmenin kanunen yasak olduğu, ruhsatlı silah ile havaya ateş edilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edildiği, silaha el konulduğu ve cezai işlem uygulandığı, ses, gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı tabir edilen silahlar ile havaya ateş edilmesinin kanunen yasak olduğu ve cezai yaptırımlarının olduğu, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde izinsiz havai fişek atmanın yasak olduğu bu gibi durumlar için kaymakamlıklardan gerekli izinlerin alınması gerektiği, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinlikler öncesinde mutlaka bağlı bulunulan Polis Merkezi Amirliklerine bilgi verilmesi ve izin alınması gerektiği paylaşıldı.

Özellikle düğün sahiplerinin düğüne gelen davetlileri havaya ateş açılmaması konusunda uyarması, kurallara ve uyarılara uyulmaması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumu bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle yapılacak adli ve idari işlemlerden etkinlik sahibinin de sorumlu tutulacağı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca 115 vatandaş ile yüz yüze bilgilendirilerek "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma", "En Mutlu Gününüz En Acı Gününüz Olmasın" uyarıların bulunduğu 30 adet afiş vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlere asıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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