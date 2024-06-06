Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı alanlarda denetim gerçekleştirildi. Araç trafiğine kapalı alanlara girdiği belirlenen 11 motosiklet sürücüsüne, ceza kesildi. - ESKİŞEHİR
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