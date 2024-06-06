Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne ceza

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

06.06.2024 14:50
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı alanlarda denetim gerçekleştirildi. Araç trafiğine kapalı alanlara girdiği belirlenen 11 motosiklet sürücüsüne, ceza kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 11 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika
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