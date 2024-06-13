Eskişehir'de Trafiğe Kapalı Yaya Bölgelerine Giren 43 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, trafiğe kapalı yaya bölgelerine giriş yapan 43 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlama dahilinde araç trafiğine kapalı yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce, 43 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR