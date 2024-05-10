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Eskişehir'de trafiğe kapalı yaya bölgesinde motorlu araç kullanan 96 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 96 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun ilgili maddesine göre cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR