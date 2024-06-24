Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 25 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 25 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 25 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde son bir haftada 25 bin 31 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 5 bin 944 adet ceza yazıldı ve 292 araç men edildi. Ayrıca, 43 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekipler, 144 vatandaşın sürücü belgesine el koydu.

24.06.2024 13:30
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada ortak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 31 araç ve sürücü kontrol edilirken, 5 bin 944 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri yapıldı. İl genelinde 17-24 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 2 bin 367 yük taşımacılığı, 710 yolcu taşımacılığı, 2 bin 788 alkol ve 6 bin 235 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Ekiplerce 25 bin 31 araç ve sürücü ile 537 motosikletin de kontrol edildiği çalışmalarda 292 araç men edilirken, 5 bin 944 adet trafik cezası yazıldı. Çalışmalar sırasında 43 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekipler 144 vatandaşın sürücü belgesine el koydu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 25 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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