Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 625 Sürücüye 1,5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen 8 bin 385 araçtan 625 sürücüye 1 milyon 537 bin 1 TL para cezası kesilirken, okul servislerinde herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 bin 385 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği belirlenen 625 sürücüye toplam 1 milyon 537 bin 1 TL para cezası kesildi. Ayrıca 94 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 7 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi.

Okul servisleri de denetlendi

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 42 adet okul servis aracı da kontrol edildi. Çalışmalar çerçevesinde okul servislerinde herhangi bir kusur tespit edilmedi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR