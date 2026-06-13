Eskişehir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Çifteler kısmında meydana geldi. Çifteler ilçe merkezine dönüşün yapıldığı kavşakta 26 FZ 155 plakalı araç ile bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı araçta bulunan Ayşe Ç. (55), Nursefa K. (60), Enver K. (63) ve diğer otomobilde bulunan Halil E. (24) kazada yaralandı. Yaralılardan Ayşe Ç. ve Nursefa K.'nın durumların ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR