Eskişehir'de raylara girerek bir süre ilerleyen otomobil, tramvay hattının dışına çıkmak için geri manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.
Tepebaşı ilçesi Sivrihisar 2 Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, tramvay yoluna girdi. Rayların üzerinde bir süre ilerleyen araç, daha sonra hattan çıkabilmek için geri geri gitti. Sürücünün tramvay hattındaki bu ilerleyişi tehlikeye davetiye çıkardı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Tramvay Hattına Giren Araç Tehlike Yarattı - Son Dakika
