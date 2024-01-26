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Eskişehir'de Türk Bayrağı'nı Geri Dönüşüm Atıklarının İçine Koyan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Türk Bayrağı'nı Geri Dönüşüm Atıklarının İçine Koyan Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs gözaltına alındı. Olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli yakalandı.

Eskişehir\'de Türk Bayrağı\'nı Geri Dönüşüm Atıklarının İçine Koyan Şahıs Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:16
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Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını çekerek koparttı. Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Türk Bayrağı'nı Geri Dönüşüm Atıklarının İçine Koyan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Türk Bayrağı'nı Geri Dönüşüm Atıklarının İçine Koyan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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