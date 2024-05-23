Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Eskişehir\'de üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan kurye, adliyeye sevk edildi ve tutuklanma kararı verildi.

23.05.2024 21:09
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Eskişehir'de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir üniversite öğrencisi ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda, M.A. isimli kurye üniversite öğrencisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı - Son Dakika

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