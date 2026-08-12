Açık unutulan ocak mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
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Açık unutulan ocak mahalleliyi sokağa döktü

Açık unutulan ocak mahalleliyi sokağa döktü
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Odunpazarı'nda bir dairede ocak saatlerce açık unutuldu. Gaz kokusu sokağa yayıldı, mahallede panik yaşandı. İtfaiye ve gaz ekipleri müdahale etti; yaralanan olmadı.

Eskişehir'de bir apartman dairesinde doğalgazlı ocağın saatlerce açık unutulması sonucu sokağa yayılan yoğun gaz kokusu mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ve gaz ekiplerinin müdahale ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken, komşuları arasında gerginlik yaşandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde bulunan 114 dış kapı numaralı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın bulunan bir dairede doğalgaza bağlı ocak açık unutuldu. Ocağın sabah saatlerinden itibaren uzun süre açık kalması nedeniyle daireden çıkan yoğun gaz kokusu kısa sürede tüm sokağı kapladı. Kokuyu fark eden ve patlama tehlikesinden endişelenen apartman sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ESGAZ doğalgaz ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gaz akışını keserek dairede ve bina genelinde güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir patlama veya zehirlenme olayının yaşanmadığı olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

"Camlar açık olmasaydı havaya uçardık"

Olayın ardından bina sakinleri ile ocağı açık unutan komşuları arasında gerginlik yaşandı. Büyük tehlike atlattıklarını belirten bir apartman sakini, duruma tepki göstererek, "Eğer ki bu camlar açık kalmasaydı havaya uçardık" ifadeleriyle yaşanan sorumsuzluğa sitem etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Açık unutulan ocak mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

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