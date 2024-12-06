Eskişehir'de Üvey Kardeş Cinayeti Davası Ertelendi

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Eskişehir'de, üvey kardeşini tabancayla öldüren kişinin yargılamasına devam edilirken, mahkeme duruşmayı 28 Şubat tarihine erteledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde olan duruşmaya, üvey kardeşi Sezer Keklikci'yi (35) alacak meselesi nedeniyle tabancayla ateş açarak öldüren tutuklu sanık Caner Ç. (22), sanığın tutuksuz babası Necmi Ç. (66), Keklikci'nin eşi ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Caner Ç., savunmasında "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben o kadar cani bir insan değilim, 3 çocuğu var, onların babasız büyümesini zaten istemem. Olaydan 2 ay önce evlendim, yarın da üniversite sınavına gireceğim. Olaya ben neden olmadım, öldürme kastım yoktu. Olay anında yengem üzerime saldırdığı için kaçma ihtiyacı hissettim, babamı gördüğüm an terliyordu. Yengem olay anında üzerime saldırmasaydı oradan kaçmazdım. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Caner Ç'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 28 Şubat tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR