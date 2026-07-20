Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 45 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 45 Gözaltı

20.07.2026 09:51
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Eskişehir'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheliye işlem yapıldı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 30 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 45 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 41 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 12,60 gram metamfetamin maddesi, bin 224 adet sentetik ecza hapı, 139,84 gram esrar maddesi, 185 kök kenevir, 116,75 gram bonzai maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 45 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 45 Gözaltı - Son Dakika
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