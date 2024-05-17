Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda 1 şahıs tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik ecza, ilaç ve tütün ele geçirildi.

17.05.2024 16:00
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Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasına ve suçların önlemeye yönelik çalışmaları sonucunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasına ve suçların önlemeye yönelik il genelinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda; 3 bin 122 sentetik ecza, 223 metadon hap, 3 bin 957 ilaç, 1 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbi elektronik sigara sarma makinesi, 10 bin dal boş makaron, 740 dal sarılmış sigara, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekiplerce, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemleri ardından şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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