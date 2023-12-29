Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs yakalandı, 184 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde satmaya çalışan 1 şahıs yakalanırken, 184 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, E İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Aralık tarihinde şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda dolaşımı yasal izne tabi olan 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ile Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR