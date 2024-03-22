Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve Eskişehir'de uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden; 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında "uyuşturucu madde ticareti" kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
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