Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve haklarında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.03.2024 18:46  Güncelleme: 18:51
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve Eskişehir'de uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden; 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında "uyuşturucu madde ticareti" kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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