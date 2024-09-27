Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis tarafından 3 kilo 127 gram metamfetamin, 104 gram bonzai hammaddesi ve 38 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı aramalarda; 3 kilo 127 gram metamfetamin, 104 gram bonzai hammaddesi ve 38 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR